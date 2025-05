Vídeo: ônibus e três carros colidem no Belvedere

Um acidente entre um ônibus e três carros deixou uma idosa de 82 anos ferida no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, na manhã desta sexta-feira (16/5). A colisão ocorreu na Avenida Luiz Paulo Franco e causou lentidão no trânsito.



Segundo os bombeiros, a idosa estava consciente e recebeu atendimento médico no local, com apoio do Samu. O acidente envolveu um ônibus, um T-Cross, uma Porsche e um Compass.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a motorista do T-Cross tentou passar pela direita, bateu na Porsche e depois colidiu com o Compass, que estava estacionado, e o ônibus.

A via ficou com óleo, vidros e destroços, e o airbag do T-Cross foi acionado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata