Acidente entre carro e caminhão deixa um ferido no Anel Rodoviário de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma batida entre carro e caminhão deixou um ferido no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (15), na altura do quilômetro 467, no Bairro Engenho Nogueira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima teve ferimentos leves.

Os militares foram acionados para aplicar serragem na mancha de óleo formada depois da batida, na pista no sentido Vitória.

O acidente, que ocorreu às 10h55, deixou duas faixas interditadas. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ficou responsável para realizar o reboque e remoção dos veículos.