BH recebe missa de agostinianos em celebração ao papa Leão XIV

Uma Missa em Ação de Graças pela eleição do papa Leão XIV, primeiro pontífice da Ordem de Santo Agostinho, será celebrada nesta quinta-feira (15/5_, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia, no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Aberta ao público, a cerimônia contará com a participação especial dos alunos do Colégio Santo Agostinho.

A celebração marca um momento histórico para a Igreja Católica e para a Ordem Agostiniana. Robert Francis Prevost, agora papa Leão XIV, foi Prior Geral da Ordem entre 2001 e 2013 e mantém laços afetivos com Belo Horizonte.

Em 2004, ele participou das comemorações dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho na capital mineira. Em 2012, durante missão como superior da Ordem, visitou comunidades da Grande BH, fortalecendo os vínculos espirituais e institucionais com a região.

Segundo a direção do colégio, mensalmente ocorre uma missa na capela da escola. No entanto, neste mês de maio, em razão da eleição do papa agostiniano e da expectativa de maior público, a celebração foi transferida para a paróquia. Todas as unidades do Colégio Santo Agostinho foram convidadas para a celebração.

“Recebemos a notícia da eleição do Papa Leão XIV com profunda alegria e gratidão. Suas palavras ‘Sou filho de Santo Agostinho, sou agostiniano’ tocaram nossos corações e nos envolveram como um verdadeiro abraço espiritual”, afirmou o frei agostiniano Jeferson Felipe Cruz, vice-presidente da mantenedora do colégio.

Os estudantes terão participação ativa na liturgia e conduzirão a homenagem e a coroação de Nossa Senhora, em referência ao mês Mariano. A missa de maio também terá a nova tradição iniciada em 2024: as intenções especiais durante as missas mensais.

Neste mês, a intenção é dedicada às mães, unindo a espiritualidade mariana com a valorização da figura materna na comunidade escolar. As mães da comunidade participarão de um ofertório especial durante a liturgia, tornando o evento uma verdadeira expressão de fé, afeto e participação familiar.

