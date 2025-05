Lugares marcados pela fé: pontos de BH e Contagem que homenageiam papas

O mundo católico testemunhou um momento histórico: a eleição do cardeal norte-americano Robert Francis Prévost, o Leão XIV, como novo papa.





Enquanto o Vaticano se prepara para uma nova fase sob a liderança de Leão XIV, é interessante observar como Belo Horizonte e a Região Metropolitana homenageiam papas que marcaram a história da Igreja Católica. A seguir, cinco locais que preservam essa memória.





Praça do Papa

Originalmente chamada Praça Israel Pinheiro, a Praça do Papa, localizada no Bairro das Mangabeiras, região Sul de Belo Horizonte, recebeu esse nome em homenagem ao Papa João Paulo II, que visitou a cidade em 1980.





Na ocasião, o pontífice, dirigindo-se à multidão que acompanhava sua visita, disse: “Vocês podem olhar as montanhas atrás e dizer: belo horizonte. Vocês podem olhar a cidade à frente e dizer: belo horizonte. Mas, sobretudo, quando se olhar para vocês, se deve dizer: Que Belo Horizonte!”.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a praça foi escolhida como palco da grande cerimônia de celebração da missa presidida pelo pontífice na capital mineira. Realizada aos pés da Serra do Curral, a celebração levou a população a batizar, ainda que de forma extraoficial, o local como “Praça do Papa”. Cerca de quatro mil pessoas assistiram ao evento.





Após esse momento, foi instalada no local uma cruz de 24 metros de altura chamada “Monumento à Paz”, marcando simbolicamente a mudança de nome.

Rodovia João Paulo II





Assim como a praça, a Rodovia João Paulo II também homenageia o primeiro papa que visitou o Brasil, de acordo com a PBH. Trata-se de uma importante via que conecta a região Norte da capital à Cidade Administrativa. O nome reconhece sua influência e legado na história contemporânea da Igreja Católica.







Hospital Infantil João Paulo II





Antes de receber o nome atual, o Hospital Infantil João Paulo II era conhecido como Centro Geral de Pediatria. A mudança ocorreu após uma reformulação da estrutura da unidade, promovida pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), em 2007, e logo após a morte do papa, em 2005.





Segundo a própria instituição, João Paulo II foi “uma figura muito importante tanto para a Igreja Católica quanto para o mundo em geral”, e sua influência justifica o uso de seu nome em instituições como hospitais.





A Fhemig destaca que hospitais frequentemente recebem nomes de figuras que representam valores como cuidado, dignidade, fé e serviço à comunidade. Para a instituição, o Papa João Paulo II simboliza esses valores, inclusive para pessoas que não professam a fé cristã.





Referência em pediatria em Minas Gerais, o hospital integra a rede pública da Fhemig.

Colégio Pio XII





Localizado no Bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, o Colégio Pio XII foi fundado em 1941 e integra a Rede Salesiana Brasil de Escolas. Seu nome homenageia Eugênio Maria Giuseppe Pacelli, o Papa Pio XII, que liderou a Igreja Católica de 1939 a 1958. A instituição reflete os valores cristãos e a identidade católica promovidos pelo pontífice.





Pedro Augusto, coordenador da Pastoral do colégio, destaca que, conforme registro nas Crônicas da Comunidade Religiosa, “a inauguração oficial com a Eucaristia em ação de graças e bênção da fachada central da Avenida do Contorno e do Pavilhão da Avenida Amazonas aconteceu em 1º de novembro de 1942, no ano em que as Irmãs Salesianas comemoraram os 50 anos de chegada ao Brasil”.





Ele relata que, em homenagem ao Papa Pio XII, por ocasião de suas Bodas de Prata Episcopais, o colégio recebeu o nome de Escola Industrial Pio XII. Na inauguração, a sala de visitas da instituição foi decorada com um retrato do papa.





“Também é interessante destacar que foi ele quem canonizou Maria Domingas Mazzarello no dia 24 de junho de 1951, sendo ela cofundadora do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora juntamente com Dom Bosco”, acrescenta.





Em 1932, o Papa Pio XII oficializou Nossa Senhora da Boa Viagem como padroeira de Belo Horizonte. Quatro anos depois, a igreja foi alçada à categoria de Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia.

Avenida Cardeal Eugênio Pacelli





Em Contagem, na Região Metropolitana, a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli homenageia o único apostólico no Brasil antes de se tornar o Papa Pio XII. A avenida reconhece sua atuação e visita ao país antes de assumir o papado. Hoje, é uma das principais vias que ligam Contagem a Belo Horizonte.





Entre as contribuições de Pio XII para as causas trabalhistas destacam-se seus discursos e radiomensagens, nas quais frequentemente ressaltava a dignidade do trabalho, a necessidade de salários justos, condições dignas e proteção social.





Ele defendeu um modelo baseado na solidariedade cristã, com participação dos trabalhadores nos lucros e na gestão das empresas — ideias que posteriormente seriam desenvolvidas na encíclica Centesimus Annus, de João Paulo II.





A história do município de Contagem está intimamente ligada à classe trabalhadora. Segundo o governo municipal, Contagem não teve fundadores, mas sim muitos trabalhadores e pessoas em busca de oportunidades. Foram eles que fizeram da cidade “um dos polos industriais mais importantes do país”.

