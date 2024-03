Em visita a Belo Horizonte nesta terça-feira (12/3), o prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, cardeal Marc Ouellet, esteve à tarde na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital. Na companhia do arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, o clérigo canadense visitou as obras do templo cuja edificação foi iniciada em 2013. Conforme a Arquidiocese de BH, o dicastério é uma instância de governo no Vaticano.

Na parte da manhã, o cardeal Marc Ouellet esteve na PUC Minas, onde já esteve uma vez, para ministrar a conferência “Por uma teologia fundamental do sacerdócio”, em seguida à apresentação da palestra “Desafios atuais ao sacerdócio ministerial na realidade brasileira”, pelo professor padre Francisco Taborda. O evento ocorreu no Teatro São João Paulo II, no Bairro Coração Eucarístico.

Doutor em teologia dogmática, o cardeal Marc Ouellet foi professor no Instituto João Paulo II para os Estudos sobre o Matrimônio e a Família, em Roma, na Itália. Foi nomeado bispo por São João Paulo II em 2001, sendo designado secretário do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Bispo, atuou como consultor da Congregação para a Doutrina da Fé e da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, foi membro da Comissão Interdicasterial permanente para a Igreja na Europa Oriental e secretário da Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo e membro da Pontifícia Academia de Teologia.

Em 2002, São João Paulo II o nomeou arcebispo metropolitano de Quebec e Primaz do Canadá. No ano seguinte, recebeu do mesmo pontífice o título cardinalício. Em 2010, Marc Ouellet foi nomeado pelo Papa Bento XVI prefeito da então Congregação para os Bispos, hoje Dicastério para os Bispos, e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, cargos que exerceu até janeiro de 2023, por limite de idade.

O Cardeal Marc Ouellet esteve na PUC Minas pela primeira vez em maio de 2011 para apresentar o livro do papa Bento XVI, “Jesus de Nazaré - Da Entrada em Jerusalém até a Ressurreição”.