Localizada a cerca de 25 km ao sul de Roma, nas colinas de Alban, a cidade de Castel Gandolfo abriga a histórica residência de verão dos papas. O Palácio Apostólico, com vista para o Lago Albano, serviu como retiro papal por séculos. Desde 2016, por iniciativa do Papa Francisco, o local foi aberto ao público, permitindo que visitantes explorem seus jardins, aposentos e a rica história associada ao papado.

A casa de verão do Papa e seus detalhes

O Palácio Apostólico de Castel Gandolfo é uma construção do século XVII que serviu como residência de verão para diversos papas. Atualmente, os visitantes podem explorar cerca de 20 salas, incluindo a biblioteca, a sala do trono e os aposentos papais, além de exposições de artefatos históricos, como vestes litúrgicas e objetos pessoais dos pontífices.

Os Jardins Barberini, oferecem uma mistura de beleza natural e história. Com 30 hectares de extensão, os jardins apresentam uma variedade de plantas, fontes e ruínas arqueológicas da época do Imperador Domiciano.

Ainda dentro do complexo, há uma fazenda de 50 acres que produz alimentos orgânicos consumidos no Vaticano, incluindo queijos, iogurtes, ovos e vegetais. Os visitantes podem conhecer a fazenda e, em algumas ocasiões, degustar os produtos locais.

Papas e membros da igreja ainda usam o local?

Embora tenha sido residência de verão oficial dos papas desde o século XVII, o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo deixou de ser utilizado como casa de descanso pontifícia desde o início do pontificado do Papa Francisco, em 2013. Francisco optou por não usar o local como refúgio e o transformou em museu aberto ao público, ampliando o acesso à história da Igreja.

Atualmente, nem o Papa nem os cardeais utilizam Castel Gandolfo como residência, embora o local ainda pertença ao Vaticano. Ele é administrado diretamente pela Santa Sé e ocasionalmente recebe eventos especiais, visitas diplomáticas e celebrações religiosas pontuais. No entanto, não há uso contínuo como moradia ou retiro papal.

Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Palácio Apostólico de Castel Gandolfo reprodução Dark Rome Voltar Próximo

E como visitar o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo?

Se você ficou interessado em conhecer a casa de verão do Papa, saiba como fazer a visita:

Ingressos e horários

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h; aos sábados, das 8h30 às 17h30.

Ingressos

Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente no site oficial dos Museus Vaticanos ou em plataformas autorizadas como The Vatican Tickets. Os preços variam de acordo com o tipo de visita, há opções com audioguia, visita guiada e combo com transporte saindo de Roma. Recomenda-se garantir a entrada com antecedência, especialmente na alta temporada.

Algumas regras durante a visita

Por se tratar de um local com significado religioso, recomenda-se vestir-se de forma adequada, evitando roupas muito curtas ou decotadas. Além disso, é permitido fotografar, mas o uso de flash, tripés e bastões de selfie é proibido.

Em relação a alimentos e bebidas, não é permitido consumi-los trazidos de fora. Há um restaurante disponível para os visitantes.