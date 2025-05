Com a recente eleição do Papa Leão XIV, o Vaticano voltou a ser o centro das atenções para fiéis e turistas. Se você está planejando uma viagem a Roma, é essencial saber como visitar o Vaticano para aproveitar ao máximo essa experiência única.

Neste guia, reunimos informações sobre ingressos, missas, audiências papais e as principais atrações do menor país do mundo.

Entrada no Vaticano: é necessário ingresso?

A entrada na Cidade do Vaticano é livre e não requer passaporte ou visto. No entanto, para visitar atrações específicas, como os Museus Vaticanos e a Capela Sistina, é necessário adquirir ingressos. Recomenda-se comprar os bilhetes com antecedência para evitar filas e garantir disponibilidade.

Como funciona para assistir a missas e ver o Papa?

Participar de uma missa no Vaticano é uma experiência espiritual única. As missas na Basílica de São Pedro são abertas ao público e não exigem ingresso, mas é necessário passar por controle de segurança. Para missas especiais, como as de Natal e Páscoa, é necessário solicitar ingressos gratuitos com antecedência.

Já para ver o Papa, a audiência geral ocorre às quartas-feiras na Praça de São Pedro. Os ingressos são gratuitos, mas devem ser reservados com antecedência através da Prefeitura da Casa Pontifícia.

Praça de São Pedro Unsplash Vaticano Reprodução Walks Inside Rome Unsplash Basílica São Pedro Vaticano (kurkul/iStock) Dentro da Basílica São Pedro Flickr - Francisco Aragão Voltar Próximo

Principais atrações do Vaticano

Visitar o Vaticano é uma experiência enriquecedora, conheça as principais atrações:

Basílica de São Pedro: a maior igreja do mundo, com obras de Michelangelo e Bernini. A entrada é gratuita, mas a subida à cúpula é paga;



a maior igreja do mundo, com obras de Michelangelo e Bernini. A entrada é gratuita, mas a subida à cúpula é paga; Museus Vaticanos: abriga uma das maiores coleções de arte do mundo, incluindo a Capela Sistina. Ingressos devem ser adquiridos com antecedência;

abriga uma das maiores coleções de arte do mundo, incluindo a Capela Sistina. Ingressos devem ser adquiridos com antecedência; Capela Sistina: famosa pelos afrescos de Michelangelo, é uma parada obrigatória. A visita está incluída no ingresso dos Museus Vaticanos.

Dicas para visitar o Vaticano

Apesar do país não exigir passaporte ou visto, é importante que se respeita algumas regras: