Igrejas de BH promovem missas em memória do Papa Francisco

Com a morte do Papa Francisco, na madrugada desta segunda-feira (21/4), igrejas em Belo Horizonte promoverão missas em memória do pontífice. A partir das 19h, na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, em Venda Nova, o arcebispo metropolitano, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside a celebração.

Em nota divulgada pela Arquidiocese de Belo Horizonte, o arcebispo lamentou o falecimento e disse que a herança de Francisco é um "tesouro inesgotável".

Também nesta segunda, no mesmo horário, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, convida os fiéis para a missa em sufrágio pela alma do Papa Francisco, "um momento de fé e comunhão", como divulga a paróquia.



Antes, às 18h, a Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia, na Rua Bernardo Guimarães, 2.700, no Santo Agostinho, promove missa em memória do papa.

Nesta terça-feira (22/4), uma missa será realizada na Igreja da Boa viagem, na Rua Sergipe, 175, no Funcionários, na Região Centro-Sul, às 12h15.

Veja a íntegra da manifestação do arcebispo de BH, Walmor Oliveira de Azevedo:





Recebemos, com grande pesar, a notícia da morte do Papa Francisco. Nosso pesar profundo é iluminado pela luz da ressurreição de Cristo, a certeza da vida plena. Professamos a nossa fé em Cristo ressuscitado e a certeza do Papa Francisco presente em Deus, recebendo grande recompensa por tudo aquilo que realizou como pastor na Igreja, como sucessor do apóstolo Pedro. Deus o recompense por tudo. O Papa deixa um legado importantíssimo para a nossa Igreja. Uma igreja chamada a ser presença no coração do mundo contemporâneo para abri-lo a novos rumos. Louvamos a Deus pelo ministério do Papa Francisco, particularmente como pastor na Igreja, sucessor do apóstolo Pedro. Sua herança é um tesouro inesgotável. Deixa-nos, portanto, uma herança para darmos continuidade a um caminho: a Igreja respondendo aos desafios do tempo atual. Deus seja louvado pelo Papa Francisco e o nosso pesar se transforme em gratidão e reverência, sobretudo em compromisso com o caminho de uma Igreja em saída, missionária, de comunhão, participação e vigorosa na missão. Oremos por ele, agradecidos por tudo, e sejamos fiéis ao caminho que ele nos apontou e aos horizontes que ele nos desenhou.