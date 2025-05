Saiba quem foi o Papa Leão XIII, último a usar o nome

A decisão do cardeal americano Robert Francis Prevost em adotar o nome de Leão XIV ao ser eleito líder máximo da Igreja Católica nesta quinta-feira (8/5) fez referência ao italiano Gioacchino Pecci, que adotou o nome de Leão XIII (1878-1903).

O papado de Leão XIII foi marcado pela proximidade com os movimentos trabalhadores em uma época em que saltos tecnológicos marcavam as produções industriais.

"Foi o Papa da abertura da igreja para os movimentos de trabalhadores, da defesa da condição de um trabalho digno, dos direitos dos trabalhadores e também das pessoas mais necessitadas em um mundo que vivia um movimento de crescente industrialização", afirmou frei Evaldo Xavier Gomes, formado em direito e abade responsável pelo Mosteiro de São Bento, em São Paulo.

Posição partilhada por Rodrigo Coppe, coordenador do programa de pós-graduação em ciência da religião da PUC Minas, mencionando a Rerum Novarum, encíclica que apoiava, entre outras coisas, o direito dos trabalhadores de construírem sindicatos, e o direito à propriedade privada.

"É o primeiro papa que não só nega ou condena a modernidade, mas também começa a buscar respostas e fazer pontes com a modernidade. Tem a questão do trabalho, de uma industrialização muito forte na Europa naquele momento, de pobreza muito forte", disse.

Coppe aponta que, durante o período, os Estados estavam se afastando da igreja, se tornando seculares. A escolha de Prevost mostra uma ligação do novo papa como as questões sociais e ligação com as classes trabalhadoras.

"O próprio Prevost é muito multivalente. Viveu na América Latina por 24 anos, sabe sobre a Cúria Romana. Ele quer fazer essa ponte entre o mundo e a igreja, a contemporaneidade e a tradição", analisou.

Curiosamente, Leão XIII, que buscou pontes com a modernidade, foi o primeiro pontífice a ser filmado por uma câmera na história.