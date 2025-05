Lula pede que papa Leão XIV siga legado de Francisco na busca pela paz

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), utilizou as redes sociais, durante a tarde desta quinta-feira (8/5), para parabenizar o cardeal dos Estados Unidos Robert Francis Prevost, novo papa da Igreja Católica sob o nome de Leão XIV. Na mensagem, publicada no X (antigo Twitter), o chefe de Estado apela pela paz e por outras questões sociais e ambientais que foram marca do papado anterior.

“Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica”, escreveu Lula. “Desejo que ele dê continuidade ao legado do papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos.”