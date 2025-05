Lula participa de jantar oferecido por Putin no Kremlin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin na noite desta quinta-feira (8/5), em Moscou, na véspera das celebrações dos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Antes do jantar no Kremlin, chamou atenção o momento em que Putin puxou o petista para que fosse feita uma foto oficial. Na sexta-feira (9/5), uma parada militar será acompanhada pelo brasileiro e outros convidados.

A visita de Lula é vista com receio por analistas, que avaliam que o encontro pode sinalizar um alinhamento com o governo russo, atualmente em guerra com a Ucrânia.

Tentando afastar essa imagem, o presidente brasileiro afirmou, nos últimos dias, que tem pedido a Putin que retome o diálogo político e encerre a guerra — mais uma tentativa de mediar o conflito.

Após a visita à Rússia, Lula deve seguir para Pequim, onde fará uma visita oficial ao maior parceiro comercial do Brasil e se reunirá com Xi Jinping.