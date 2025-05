Perfil de Câmara se confunde e marca Hugo Gloss como presidente da Casa

O perfil da Câmara dos Deputados no X (antigo Twitter) publicou nesta quinta-feira (8/5) uma mensagem do presidente da Casa sobre o futuro do Papa Leão 14 à frente da Igreja Católica. Contudo, ao invés de marcar o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), foi marcado o perfil do blogueiro Hugo Gloss.

A postagem foi apagada, republicada com o perfil correto do presidente da Câmara. No entanto, as redes sociais registraram o erro.

Já sobre a posse do novo papa, Hugo Motta, o parlamentar, afirmou que espera que o cardeal americano-peruano Robert Francis Prevost dê sequência ao legado do argentino Jorge Bergoglio, o Papa Francisco.

"Ele tem a missão de ampliar a conciliação. Todos nós, seguidores da fé cristã, desejamos muita sabedoria, fé e energia para o novo pontífice", disse Motta.

O pontificie, que é o 267º a ocupar o cargo, é o primeiro líder nascido nos Estados Unidos e o segundo não europeu.