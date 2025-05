Eduardo Leite confirma saída do PSDB e filiação ao PSD de Kassab

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou sua saída do PSDB e assinará a filiação ao PSD, partido de Gilberto Kassab, em um evento marcado para a tarde desta sexta-feira (9/5), no centro de São Paulo.

Leite, que tem pretensões de disputar a Presidência, é um dos tucanos descontentes com as negociações de fusão do partido com o Podemos, que estão prestes a ser concluídas, segundo integrantes das duas legendas.

O gaúcho participou, de forma remota, da reunião da executiva nacional da sigla que autorizou a fusão, no dia 29, e se posicionou contra o movimento.

"Se o meu movimento for em direção a outro partido, e não à permanência no que vier a ser o PSDB após a fusão, será por enxergar a oportunidade de não apenas participar, mas também de liderar o projeto [nacional]", disse Leite à Folha em entrevista no fim de abril.

No PSD, ele enfrentará a concorrência interna do colega Ratinho Júnior, do Paraná, que já foi apresentado por Gilberto Kassab como possível presidenciável.

Leite tentou disputar a Presidência pelo PSDB em 2022, após concorrer nas prévias contra João Doria. O ex-governador paulista, que também já deixou a sigla, venceu as eleições internas, mas a cúpula do partido optou por não lançar candidato. Leite, então, tentou a reeleição para o governo do Rio Grande do Sul, cargo que havia conquistado em 2018, e obteve novo mandato.

O PSDB lamentou a decisão de Leite de deixar a legenda em um momento de reconstrução.

Veja a nota do PSDB

O PSDB manifesta seu respeito à decisão do governador Eduardo Leite de escolher outro partido para dar continuidade à sua carreira política.

Lamentamos que essa decisão ocorra exatamente no momento em que o PSDB está se reconstruindo e se fortalecendo para voltar a liderar um projeto nacional de centro, longe dos extremos. A fusão com o Podemos, caminho que estamos construindo para fortalecer o PSDB, contou inclusive com o voto do próprio governador Eduardo Leite.

Desde a sua fundação, o PSDB nunca escolheu o caminho mais fácil, mas o mais coerente com nossos princípios e valores. Foi assim que transformamos o Brasil, e assim continuaremos a fazer.

O Brasil precisa voltar ao caminho da responsabilidade fiscal, da modernização da máquina pública e da sensibilidade social, longe dos extremismos e do populismo.

E por mais árdua que possa parecer a travessia, resistiremos com força, fé e com a certeza de que o Brasil ainda precisa do PSDB.Comissão Executiva Nacional do PSDB