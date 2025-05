Saiba onde se vacinar contra dengue em BH

Belo Horizonte recebeu cerca de 27,3 mil doses da vacina Qdenga, destinada a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e retoma, nesta quinta (15), a vacinação contra a dengue. Com a nova remessa, enviada pelo Ministério da Saúde, os estoques das unidades de saúde, que estavam zerados desde o dia 5 de maio, foram reabastecidos.

Segundo a Prefeitura de BH (PBH), as vacinas serão utilizadas para aplicação da primeira dose ou conclusão do esquema vacinal.

A imunização está sendo realizada em 18 centros de saúde da capital, sendo dois por regional. Para receber a vacina é necessária a presença dos pais, mães ou responsável legal, além da apresentação de carteira de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial em BH e caderneta de vacinação.

O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses. Caso um cidadão tenha recebido diagnóstico recente de dengue, é preciso aguardar seis meses após o início dos sintomas para se vacinar. Se a infecção pelo vírus ocorrer após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda não seja aplicada em um período menor que 30 dias do início da dengue.

Números

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o momento, já foram aplicadas 144.440 doses do imunizante contra a dengue, sendo 104.181 com a primeira dose e 40.259 com a segunda. Os números, ainda de acordo com a pasta, indicam que a cobertura vacinal na capital está em 46,8% considerando a primeira dose, e 18,1% na segunda dose, sendo que a meta é de 90%.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que recebeu 185.245 doses na segunda (12), que já estão seguindo os fluxos de conferência e liberação para expedição aos municípios elencados pelo Ministério da Saúde, conforme os critérios epidemiológicos. As doses são válidas até o mês de novembro de 2026.

Onde se vacinar

Regional do Barreiro

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 37, Barreiro

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 4, Petrópolis

Regional Centro-Sul

Centro de Saúde Carlos Chagas: Av. Francisco Sales, 1.715, Santa Efigênia

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450, Serra

Regional Leste

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Rua Petrolina, 869/871, Horto

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen (antiga Praça Pedro Lessa), 36 Vera Cruz

Regional Nordeste

Centro de Saúde Fábio Correa Lima (antigo São Gabriel): Rua Ilha de Malta, 353, São Gabriel



Centro de Saúde Vila Maria: Avenida dos Sociais, 305, Jardim Vitória

Regional Noroeste

Centro de Saúde Bom Jesus: Rua Bernardo Cisneiros, 559, Bom Jesus



Centro de Saúde Dom Cabral: Praça da Comunidade, 50, Dom Cabral

Regional Norte

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis



Campo Alegre: Rua Beija Flor, 370, Planalto

Regional Oeste

Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678, Betânia



Centro de Saúde São Jorge: Rua Oscar Trompowsky, 1.698, Nova Granada

Regional Pampulha

Centro de Saúde São Francisco: Rua Viana do Castelo, 485, São Francisco



Centro de Saúde Padre Tiago: Av. João XXIII, 1.233, São José

Regional Venda Nova