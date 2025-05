Quase 60 pessoas em situação de rua formam em programa da PBH

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, esteve na formatura das quatro novas turmas do Programa Estamos Juntos, criado pela Prefeitura de BH (PBH) para a população em situação de rua, que participa de trabalhos municipais do Executivo, como jardinagem e limpeza da cidade. Cinquenta e oito pessoas receberam o certificado nesta quarta-feira (14/5).

No total, o programa acumula 1.072 formandos, e 110 deles estão inseridos no mercado formal de trabalho.

"Esse projeto veio para mudar a lógica, de enxergar o morador de rua não mais como um problema e sim como uma solução. Hoje sofremos com a ausência de mão de obra; primeiro, realizamos o acolhimento, e, depois, aos poucos, vamos inserindo a pessoas nessas pequenas atividade", explica Adriano Faria, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Relações Internacionais.

Como funciona?

O Estamos Juntos foi criado em 2019 e oferece aos moradores de rua uma reabilitação, por meio da participação em frentes de trabalho da prefeitura e encaminhamento ao mercado de trabalho.

De acordo com o Executivo, após a triagem nos abrigos, os participantes passam por uma formação sócio-emocional e recebem uma bolsa-auxílio mensal de R$ 540 por até 180 dias, enquanto participam do programa. Nesse período, participam de oficinas de qualificação profissional, são inseridos em um banco de talentos e têm um período de estágio em equipamentos da prefeitura para, posteriormente, ser contratados pelas empresas parceiras.



Depois da contratação, as pessoas seguem acompanhadas pela equipe de assistência social por um período de quatro meses e são inseridas em programas de moradia para deixarem definitivamente os abrigos, abrindo espaço para novos usuários.

Para que empresas virem parceiras do programa e ofereçam vagas de emprego ou de qualificação profissional, a PBH concede o selo de responsabilidade social que dá a possibilidade de acessar condições especiais de negociação de dívidas com o município.

Empresas parceiras

"Você que é empresário, gostaria de pedir que participasse desses eventos da prefeitura. A gente quer dar a essas pessoas dignidade", declara Álvaro Damião.

Flávia Furtado, diretora e sócio-proprietária do Pizza Pazza, empresa parceira do projeto, ressalta: "Temos tidos bom colaboradores, pessoas empenhadas em mudar de vida e seguir trabalhando. Fazemos junto com a Rede Cidadã o acompanhamento psicológico, para que eles permaneçam inseridos na sociedade".

O diretor da DMA Distribuidora, Roberto Gosende, que opera empresas como EPA Supermercados e Mineirão Atacarejo, conta que está orgulhoso em participar. "Temos hoje 17 mil funcionários. E é de suma importância saber que várias dessas pessoas estão buscando uma nova vida e a gente está podendo colaborar com isso", destaca.



Já Fernando Alves, fundador da Rede Cidadã, diz que a franquia "emerge nesse projeto com a capacidade de articular o setor empresarial e as milhares de oportunidades de trabalho que existem, fazendo essa conexão entre o projeto e as vagas no mercado de trabalho", E reforça que pessoas em situação de rua passaram por muitas rupturas de laços emocionais, o que exige um trabalho de resgate sócio-emocional, para que, segundo ele, voltem a tomar posse de si mesmas diante do desafio do trabalho.

Gildásio Rodrigues de Oliveira, de 53 anos, aguarda a conclusão do curso para entrar no mercado de trabalho, atuando com açougueiro e desossador. "Muito gratificante, maravilhoso o projeto, basta você absorver o que ele oferece."

O prefeito Alvaro Damiao participa, da formatura de quatro novas turmas do Programa Estamos Juntos, no auditorio da PBH. Na foto, Andre Reis, Secretario Assistencia Social, o Prefeito Alvaro Damiao, o formando Gildasio Rodrigues de Oliveira. Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Referência

De acordo com fundador da Rede Cidadã, a presença de políticos de outros municípios prova que o projeto esta se tornando um exemplo. " Um vereador de Nova Lima, por exemplo, querendo conhecer melhor o projeto para levar para a região. A prefeitura de Curitiba (PR) está vindo aqui por meio de dois secretários para conhecer o programa. Para mim, já virou referência nacional", finaliza Fernando Alves.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata