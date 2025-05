Polícia prende homem que ameaçava estuprar crianças em Juiz de Fora

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nessa terça-feira (13/5), um homem de 26 anos investigado por ameaçar de estupro crianças que frequentam uma academia de artes marciais, localizada na Zona Sul de Juiz de Fora.





De acordo com a PC, o investigado utilizava perfis falsos em redes sociais para enviar mensagens com conteúdo ameaçador a duas alunas da escola, com idades de 9 e 12 anos. O material incluía mensagens de cunho violento e imagens íntimas e de armas de fogo. Durante a operação, o homem confessou os crimes.

"A resposta da Polícia Civil foi rápida e eficaz para cessar as ameaças e preservar o bem-estar das crianças envolvidas. Nosso foco é garantir segurança e responsabilizar quem atenta contra os direitos de crianças e adolescentes", afirmou Luciano Vidal, delegado responsável pela operação.





Operação Caminhos Seguros





A prisão ocorrida em Juiz de Fora integra a Operação Caminhos Seguros, uma ação nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), voltada ao combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa faz parte da programação do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência sexual infantojuvenil em todo o país.

Segundo a PC, em Minas Gerais, a edição de 2024 da operação mobilizou mais de dois mil agentes das forças de segurança, resultando na prisão de 115 pessoas e na fiscalização de aproximadamente 1.400 estabelecimentos considerados estratégicos, como casas noturnas, bares e hospedarias. A operação também tem caráter educativo, com ações que reforçam a importância da denúncia e da proteção às vítimas.