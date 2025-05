Van envolvida em acidente com 9 mortos na BR-251 estava irregular, diz ANTT

A van envolvida no grave acidente ocorrido na perigosa BR-251, no município de Grão Mogol, no Norte de Minas, na noite de terça-feira (13/05), resultando em nove mortos e 10 feridos, fazia o transporte irregular de passageiros. A informação foi apurada pelo Estado de Minas junto à Associação Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O veículo, que bateu em uma carreta no km 446 da rodovia, perto do distrito de Barrocão, levava trabalhadores e seus familiares do Triângulo Mineiro em direção a Juazeiro do Norte (CE).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os trabalhadores que viajavam no veículo estariam atuando na instalação de placas para uma usina de energia solar no Triângulo, informação que ainda está sendo checada.

Sem cadastro

De acordo com a ANTT, o veiculo não possui cadastro junto ao órgão para o transporte de passageiros de um estado para outro.

"A ANTT confirma que a van não possui cadastro na Agência para transporte interestadual de passageiros. A ANTT está acompanhando o caso e fornecerá todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações sobre as causas do acidente”, informou o órgão ao Estado de Minas.

Investigação da Polícia Civil

Também por meio de nota, a Polícia Civil (PC) de Minas Gerais informou que foi realizada perícia técnica no local do acidente e que “o laudo pericial será concluído e encaminhado às autoridades competentes no prazo de até 30 dias.

A Polícia Civil revelou que os corpos dos nove mortos no acidente ocorrido na BR-251 foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros para exames de necropsia e identificação.

No início da tarde desta quarta-feira (14/05), a reportagem do Estado de Minas esteve no IML de Montes Claros, onde o médico legista informou que foi feita a identificação dos corpos no procedimento de necropsia.

Mas a liberação dos corpos ficou sujeita ao trâmite burocrático e reconhecimento das vitimas pelos familiares, processo conduzido pela Polícia Civil.

Como foi o acidente

A colisão entre a van e a carreta na BR-251 ocorreu por volta das 21h30 de terça-feira (13/05). Chovia na hora no local.

A Policia Rodoviária Federal vai apurar a dinâmica e as causas do acidente. Mas, de acordo com uma fonte da PRF, as informações apuradas, até então, apontam que o motorista da carreta, que seguia no sentido Salinas/Francisco Sá, numa descida, perdeu o controle da direção do veículo de carga, que estava vazio, e fez um L na pista. Na sequência, houve a batida frontal da carreta com a van.

Já o Corpo de Bombeiros informou que, com o forte impacto da batida, a van foi jogada para a lateral da pista, ficando suspensa em um barranco com cinco metros de altura e com os corpos das vítimas presos às ferragens.

Os militares tiveram que fazer o trabalho de estabilização do veículo para a retirada das vítimas.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a van viajava com 17 ocupantes, dos quais nove morreram (entre eles uma criança) e oito ficaram feridos. Dois ocupantes da carreta também tiveram ferimentos.

As vítimas com ferimentos foram levadas para o Hospital Municipal de Francisco Sá e para a Santa Casa de Montes Claros.

Lideranças lutam por duplicação

A BR-251, onde ocorreu a tragédia, é uma das rodovias mais perigosas de Minas Gerais e se encontra em processo de concessão para a iniciativa privada, conduzido pela própria ANTT, que prevê melhorias no trecho.

Lideranças do Norte de Minas iniciaram movimento exigindo mudanças no projeto, já que no processo está prevista a duplicação de apenas 24 quilômetros da estrada e elas pleiteiam a duplicação de todo o trajeto da BR-251 (30km) ou de pelo menos nos trechos mais perigosos.