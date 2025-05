Avó e mãe encontradas mortas em apartamento no Barro Preto são enterradas

Os corpos de Cristina Antonini e Daniela Antonini, mãe e filha encontradas mortas em um apartamento na Rua Mato Grosso, no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte foram enterradas na manhã desta quarta-feira (14), no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de BH.

Não houve velório. As mulheres e uma bebê foram encontradas já sem vida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na última sexta-feira (9/5).

Segundo moradores do edifício ouvidos pelo Estado de Minas, a idosa tinha 66 anos, a filha dela, 40, e a neta, dois anos. Os vizinhos ainda contaram que, no dia que os corpos foram encontrados, o apartamento estava todo fechado, inclusive as janelas. Um dos moradores também relatou ter sentido o cheiro de gás.

De acordo com a síndica do edifício, Raquel Moreira, ela foi procurada pela avó paterna da criança, alegando que não tinha notícias da criança desde o domingo (4/5).

"A vizinha ao lado disse que suspeitava de vazamento de gás. A avó paterna fez contato comigo. Entrei em contato com a Polícia Militar, relatando o fato e o odor forte. Um chaveiro foi chamado e a porta foi arrombada. Ao entrarem, os militares constataram as mortes."

Ainda segundo a síndica, dentro do imóvel havia uma churrasqueira pequena e duas bandejas com carvão queimado. Os militares também encontraram uma carta deixada pela mãe relatando que estaria passando por questões financeiras e pedindo desculpas pelo ocorrido. Elas eram inquilinas do apartamento e segundo relatos de moradores mãe e avó estariam com depressão.

A Polícia Militar (PM) informou que, além dos corpos das três mulheres, quatro cães já sem vida também foram econtrados no imóvel. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas ainda não deu mais informações sobre as causas das mortes.

Nesta quarta-feira, a reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre as investigações do caso e aguarda retorno.

Centro de Valorização da Vida

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio.

Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.