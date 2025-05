BH: historia do Cemitério do Bonfim é contada em obra inédita

Intitulado “Cemitério do Bonfim: Patrimônio, Arte e Fé”, a nova edição dos "Cadernos do Patrimônio", dedicada inteiramente ao Cemitério do Bonfim, localizado na Região Noroeste de BH, foi publicada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) nesta segunda-feira (12/5). A cartilha, com 81 páginas, reúne relatos e fotos e está disponível para download gratuito no site do Iepha.

Segundo o presidente do instituto, João Paulo Martins, a escolha do Cemitério do Bonfim como tema se deve ao fato de o local estar diretamente relacionado à história da construção da nova capital. "O necrotério do Cemitério do Bonfim, também chamado de Capela Necrotério, é um dos primeiros bens tombados pelo Iepha, em 1977", explica.

"Além do necrotério, havia toda uma relação de memória, da importância do espaço físico, da relação com a história da capital. Não só como cemitério, lugar de memória dos seus entes queridos, mas também com a arte de Belo Horizonte naquele momento."

João Paulo Martins, presidente do Iepha-MG



Pesquisa e desafios

A pesquisa começou em 2010. O caderno é uma versão mais ampla, voltada à difusão pública do material, de acordo com o presidente do Iepha. Na cartilha, é possível encontrar fotografias, relatos de trabalhadores do local e comentários de especialistas sobre o acervo levantado.

"O principal é conhecer melhor essa arte e os nomes de vários artistas presentes ali, que também estão na arte pública de Belo Horizonte e são pouco conhecidos do público. O Bonfim perdeu parte de sua imponência com o tempo, então a divulgação é importante para que as pessoas conheçam as visitas guiadas e os aspectos históricos e religiosos — como o túmulo da irmã Benigna, que tem relatos de graças alcançadas”, conta João Paulo.

O caderno revela como era importante o cuidado com os mortos nas primeiras décadas da capital. Isso se reflete no tratamento dado aos túmulos, no valor artístico e na presença de artistas cuja memória está preservada por meio de suas obras. “O cemitério tem um papel direto no desenho urbano da cidade e guarda a história das primeiras gerações da nova capital”, declara o presidente.

História simbólica

Perguntado sobre qual descoberta mais o marcou durante a pesquisa, João Paulo Martins diz que gostou muito de uma história contada por Marcelina das Graças de Almeida, historiadora e professora da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), idealizadora do projeto de visitas guiadas no Cemitério do Bonfim, sobre o túmulo de Berthe Adéle.

Berthe fez o cemitério ser inaugurado às pressas. Filha de um engenheiro da comissão construtora da capital, a jovem belga morreu aos 19 anos. Seu túmulo é protegido por um gradil esculpido em ferro por seu pai, em 1877. Cercado de mistério, o local abriga um cipreste que brotou ali curiosamente e hoje cobre de sombra o jazigo, onde há apenas uma cruz de madeira e uma lápide de mármore com o nome da falecida. A origem da árvore desperta a imaginação de quem frequenta o cemitério.

Memória e importância

“Sem dúvida, quem dá valor a um patrimônio são as pessoas. Não se fala de patrimônio sem gente.” Ao falar do cemitério, o presidente ressalta que é preciso lembrar também de quem cuida, de quem trabalha ali e recebe as pessoas. “Trazer esses trabalhadores para o Caderno do Patrimônio é fundamental para a preservação”, destaca.

Ao longo da pesquisa, houve contato com famílias que têm entes sepultados no cemitério. A busca por fotografias e relatos foi fundamental. "Em algumas áreas, há gerações de pessoas sepultadas. Essa memória familiar é parte essencial do trabalho”, conta João Paulo, que considera o documento uma importante conquista também para as famílias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Martins espera que a obra também contribua para que o cemitério volte a ser um local imponente da capital. De acordo com o portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a visita guiada no cemitério é gratuita e convida o público para uma imersão na história da necrópole mais antiga da cidade. Para participar, é necessária inscrição prévia, feita on-line. São disponibilizadas 40 vagas por encontro.