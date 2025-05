Caminhão bate na traseira de outro e motorista morre na BR-365 em Minas

Um motorista de 77 anos morreu nesse domingo (11/5) em um acidente entre o caminhão que ele dirigia e outro veículo de carga, na rodovia BR-365. A batida aconteceu entre as cidades de Monte Alegre de Minas e Uberlândia.



Os dois veículos seguiam na mesma direção, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caminhão-baú digirido pelo idoso estaria em alta velocidade e não conseguiu desviar do outro caminhão, que ia à sua frente, e bateu na traseira.



Com o impacto, a cabine do caminhão ficou destruída e a vítima ficou presa às ferragens. O motorista morreu no local. O outro condutor envolvido não se feriu.

Por conta do acidente, a BR-365 ficou com uma faixa interditada enquanto houve os trabalho de retirada do corpo e remoção dos veículos, tendo a via sendo liberada ainda no domingo.