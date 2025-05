Menino de 10 anos é arrastado por cavalo e morre em cidade de Minas

Um menino de 10 anos morreu depois de ser arrastado por um cavalo na zona rural de São Joao da Ponte, no Norte de Minas. O corpo da vítima, Luiz Davi Carvalho Campos, foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (12/05) no cemitério municipal da cidade.

O caso deixou chocada a população de São Joao da Ponte, município de 24 mil habitantes, distante 528 quilômetros de Belo Horizonte. A família do menino é conhecida na cidade - o pai trabalha como carteiro na agência local dos Correios e a mãe é funcionária da prefeitura.

A fatalidade aconteceu na manhã desse domingo (11/5), Dia das Mães, em uma chácara da família de Luiz Davi, a 4 quilômetros da área urbana do município, perto da localidade de Tanque.

De acordo com um morador de São Joao da Ponte, o cavalo tinha sido adquirido pelo pai do menino e dado de presente para o filho há cerca de três meses.

Conforme o morador, na manhã de domingo, após assistirem a missa na cidade, a família seguiu para a propriedade rural. Lá, o pai da criança foi até o pasto para pegar o cavalo para um passeio e pediu ao filho para “segurar” o animal com uma corda.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o cavalo se assustou e saiu em disparada por uma estrada, arrastando o menino por cerca de 500 metros, tendo em vista que a criança não conseguiu se desgarrar da corda, que acabou “amarrando” com um nó em seu braço por conta da força exercida pelo animal.

O garoto foi socorrido pelo próprio pai e encaminhado para o Hospital Municipal de São Joao da Ponte. Ele também chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu), mas morreu ao dar entrada no hospital.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

A Prefeitura de São Joao da Ponte divulgou nota de pesar pela morte da criança na tragédia. “É com o coração em luto que nos unimos à dor da família de Luiz Davi, uma criança de apenas 10 anos, que nos deixou de forma trágica e precoce”, diz a nota da prefeitura, que manifesta solidariedade aos pais e à família da criança pela “dor de uma perda irreparável”.