Mãe e filho mortos abraçados em atropelamento são velados na Grande BH

Os corpos de Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e Luan Henrique, de 9, mãe e filho que morreram atropelados, são velados, na tarde desta segunda-feira (12/5), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Familiares e amigos foram se despedir de mãe e filho em uma funerária localizada no Bairro São João Batista. Muitos estavam indignados com as circunstâncias das mortes.

“Para mim é mais uma irresponsabilidade de uma pessoa que não é habilitada, com o carro, aparentemente irregular. Um rapaz irresponsável que ceifa a vida de uma pessoa honesta, trabalhadora que é minha irmã. Acaba com a vida de um menino maravilhoso, estudioso, inteligente”, desabafou o irmão de Lucilene, Carlos Carneiro, de 50 anos.

Alta velocidade

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do Fiat Uno contou à polícia que perdeu a direção do veículo ao descer a rua em alta velocidade. Ele afirmou que tentou acionar o freio do carro, que não funcionou.

No cruzamento da Rua Silva Jardim, o motorista saiu da pista, bateu em um poste de proteção instalado na calçada e atropelou as vítimas. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança.

O motorista disse, ainda, que bebeu uma dose de uísque horas antes do acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.



O Samu chegou a ser acionado para socorrer mãe e filho, mas as mortes foram confirmadas no local. Um militar que atendeu a ocorrência disse em entrevista à imprensa local que os dois morreram abraçados.



Durante as diligências, a PM constatou que o homem não tem carteira de motorista e/ou permissão para dirigir. O condutor do veículo, de 54 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Após os procedimentos da polícia judiciária, ficou à disposição da Justiça.

Os corpos de mãe e filho foram encaminhados ao IML, em BH, onde foram submetidos ao exame de necropsia e, na sequência, liberado para os familiares. O velório ocorre nesta tarde na Capela Velório Funerária Santa Luzia.