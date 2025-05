BH: prédio de sacolão que pegou fogo foi interditado pela Defesa Civil

O imóvel atingido por um incêndio no sábado (10/5), localizado na Rua dos Caetés, no Centro de Belo Horizonte, foi interditado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (12/5). O local abriga um sacolão e uma clínica odontológica.





Segundo a Defesa Civil, foram verificados durante a vistoria de avaliação trincas e danos no piso e nas paredes. Devido às condições observadas pelos profissionais, o lugar precisou ser interditado.





Os responsáveis pelos empreendimentos foram notificados e orientados a providenciar uma avaliação estrutural mais detalhada depois que o prédio estiver “recuperado” do incêndio, já que a vistoria foi restrita ao compartimento de entrada por causa da temperatura ainda muito elevada, fuligem e cheiro de fumaça.





O incêndio





No sábado, 22 militares do Corpo de Bombeiros (BMMG) e sete viaturas foram mobilizados para conter o incêndio. De acordo com os profissionais, uma grande quantidade de fumaça saia do térreo do imóvel, onde fica o sacolão.





Os bombeiros informaram que o incêndio teve início na rede elétrica. Por falta de janelas e porta, a fumaça não se dispersou de forma natural.





A Defesa Civil disse que os profissionais, em um primeiro momento, precisaram recorrer a "diversas tentativas de ventilação forçada hidráulica (com equipamentos exaustores), e à abertura de partes da estrutura do teto do sacolão".





A medida não foi suficiente e precisaram cortar parcialmente a fachada para permitir que a fumaça saísse e o combate externo pudesse ser feito.





No momento em que a equipe chegou ao local, não havia ninguém dentro do estabelecimento. Não houve feridos.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice