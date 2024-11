A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou completamente a fábrica de pães do Bairro Fernão Dias (Região Nordeste) que pegou fogo na tarde desta terça-feira (19/11), devido a riscos de desabamentos verificados na manhã desta quarta-feira (20/11).



O imóvel industrial ocupa uma área de 3 mil metros quadrados e fica entre uma escola de línguas inglesa e espanhola e uma residência. Apesar do susto, ninguém se feriu com o incêndio.





"A Defesa Civil realizou uma vistoria técnica de risco no imóvel, identificando a presença de rachaduras, trincas e fendas nas paredes, além de risco estrutural de colapso no telhado, mezanino e na parede do terceiro pavimento", informou o órgão municipal.



"Diante das condições, o imóvel foi totalmente interditado. O responsável foi devidamente orientado e notificado sobre os riscos envolvidos, sendo instruído a adotar medidas de mitigação e recuperação estrutural do local", conclui a defesa civil de BH.

O local do incêndio é próximo à estação de metrô Minas Shopping, no cruzamento entre a Avenida Jornalista Nicolau Neto e a Rua Lauro Gomes Vidal, no Bairro Fernão Dias.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 15h e se deparou com a edificação tomada por fumaça escura e densa. Chamas intensas podiam ser vistas no interior da indústria que teve os funcionários evacuados.





Segundo o CBMMG, o fogo começou na área de equipamentos e estrutura de produção de pães, concentrando-se na parte de cima da edificação.



De acordo com a corporação, as equipes conseguiram eliminar grande parte dos focos, mas uma fração da estrutura cedeu com o calor. Por isso, as chamas atingiram um local com óleo acumulado, espalhando o fogo para outras partes da fábrica.