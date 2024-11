A reação de um cliente, um homem, que investiu contra dois assaltantes, impediu o assalto à Padaria Regina, na esquina das ruas Padre Eustáquio e Santa Quitéria, no Bairro Padre Eustáquio, zona oeste de Belo Horizonte.





A tentativa de assalto ocorreu na noite de terça-feira (19/11), por volta de 20h30. Havia somente um cliente na loja e funcionários. Eles foram surpreendidos pelos dois ladrões, ambos com aparência de menores de idade, que entraram gritando “é um assalto” e “todos no chão, todos no chão”.





O cliente, no entanto, segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, percebeu que as armas não eram de verdade. Ele passou a mão numa cadeira de ferro da lanchonete do estabelecimento e investiu contra os ladrões, dando cadeiradas.





Chegou a atingir um deles. No entanto, os dois conseguiram fugir. Um correu no sentido da Via Expressa e o outro, da Avenida Pedro II.





A PM foi chamada e, com a descrição dada pelo homem e pelos funcionários, foi montada uma operação para tentar localizar os assaltantes frustrados. No entanto, nenhum deles foi preso. A ocorrência foi encerrada na 2ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.