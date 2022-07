Policial salva criança engasgada

Um policial militar salvou uma criança engasgada no terminal rodoviário de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na segunda-feira (18/07).

O sargento PM Neyson Gomes aguardava o ônibus na rodoviária quando percebeu uma mãe pedindo socorro e o menino no colo dela, desfalecendo.

O sargento, rapidamente, tomou a criança nos braços e iniciou os procedimentos conhecidos como Manobra de Heimlich - técnica de primeiros socorros para casos de emergência por asfixia provocada por pedaços de alimentos ou qualquer tipo de corpo estranho que obstrua as vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

Militar salvou criança que se engasgou após pedidos de socorro da mãe (foto: Circuito de segurança/Divulgação)

Após a manobra, o militar levou a criança e a mãe até o ponto de táxi e pediu para serem levados até o Pronto Socorro Infantil da cidade.

A mulher, então, apontou que os outros filhos e as bagagens já estavam dentro do ônibus e que não poderia deixá-los sozinhos.

O policial retirou as crianças menores de idade e as malas do ônibus e ficou com os pequenos no terminal até o retorno da mãe.

Na terça-feira (19/07), a família embarcou para o destino final. As crianças passam bem.