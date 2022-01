Policial que estava de folga salva mãe e filho de incêndio em casa

A cozinha da cara ficou inteiramente destruída e por pouco não explodiu devido a botijões de gás no local (foto: PMMG)

Um ato heróico: salvar uma mulher e o filho dela de um incêndio, em Entre Rios de Minas, no Campo das Vertentes. O protagonista é o soldado Alex Desterro, da 73ª Companhia do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), naquela cidade.

Ele estava de folga e havia levado o carro para lavar, quando foi alertado do incêndio. “Eu já havia deixado o serviço e, nquanto esperava a minha vez, fiquei conversando com um senhor. Quando chegou a minha vez, coloquei o carro e fui tirar os tapetes quando o senhor com quem falava chegou correndo, pedindo a minha ajuda, pois havia uma casa pegando fogo e uma mulher gritando por socorro”, conta o policial.

O policial largou os tapetes e correu para a casa. Lá, a mulher contou-lhe que seu filho havia surtado e colocado fogo na casa. “A primeira coisa que pensei foi no botijão de gás. Lembrei do curso de formação de soldados e corri para a cozinha. Consegui tirar o botijão, que estava acoplado ao fogão.”

Assim que conseguiu sair, a mulher avisou que havia um segundo botijão. Ele retornou para a cozinha, que já estava incendiada e se deparou com o filho da mulher.

“Ele mede uns dois metros e é forte, veio pra cima de mim. Me agarrou e tentou me jogar nas chamas. Tinha uma faca na mão. Mas dei-lhe um golpe e consegui imobilizá-lo. Consegui tirá-lo da cozinha e o levei até onde estava sua mãe”, conta o militar.

Tão logo soltou o homem, este correu para o interior da casa. Nesse momento, chegou o reforço: os militares da companhia dele, que haviam sido avisados do incêndio.



Os colegas imobilizaram novamente o homem, que se debatia, e conseguiram localizar o segundo botijão, que estava no meio da cozinha, debaixo de um colchão.

O pai do homem surtado chegou à casa na sequência e acompanhou o filho e a mulher até o hospital da cidade. Enquanto isso, os militares, utilizando baldes de água, conseguiram controlar o incêndio.