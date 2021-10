Indícios de incêndio criminosos em vegetação detectados em Ituiutaba

Indícios de que o fogo na vegetação tenha sido provocado são fortes, segundo os bombeiros (foto: CBMMG/Divulgação)

São fortes os indícios de que um incêndio em vegetação, no Bairro Nova Ituiutaba, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, no domingo (3/10) e madrugada de segunda-feira, foi criminoso

Segundo relato dos militares do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba, no domingo, eles foram acionados para combater um incêndio na mata. Essa primeira chamada aconteceu ao meio-dia. Os militares se deslocaram com um caminhão até o local e conseguiram apagar as chamas, evitando que o fogo se propagasse.

À noite, novamente, um chamado para incêndio, no mesmo local. Porém, quando chegaram, o incêndio era em maior proporção, pois o fogo já havia alcançado o bambuzal, sendo necessário o pedido de reforço. Depois de duas horas de combate, a equipe conseguiu extinguir as chamas.

Já na madrugada de segunda-feira, um terceiro chamado para o mesmo local. Foi aí que se levantou a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso.



O maior indício, segundo os bombeiros, é que foi feito, ao final do segundo chamado, um trabalho de rescaldo em que se certificou que não havia mais qualquer fogo no local.

A Polícia Civil deve entrar no caso e iniciar a investigação para se saber quem estaria com interesse em colocar fogo naquele local e o motivo.