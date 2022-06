Policial Militar salva criança de 2 anos engasgada com bala no Sul de Minas

Imagens gravaram parcialmente a ação de salvamento (foto: Polícia Militar/Divulgação)





Uma criança de dois anos foi salva por um policial militar nesta semana após se engasgar com uma bala no Sul de Minas. O caso aconteceu na última segunda-feira (30/05), na cidade de Ipuiuna.





A ação foi parcialmente registrada por uma câmera de segurança que fica em frente ao local (no vídeo não contém toda a ação de salvamento, uma vez que a câmera é rotativa e virou justamente no momento em que a mãe chegava com a criança).

De acordo com o Sargento Gilberto Lombello, que realizou o salvamento, ele estava saindo de casa para ir para o quartel da Polícia Militar, onde iniciaria o turno, quando foi abordado pela mãe, com a criança nos braços, na porta da residência.





"Assim que fechei o portão da minha residência, deparei com uma mãe, muito nervosa, que trazia consigo um filho de dois anos, no colo. Essa criança estava engasgada, completamente sufocada. Iniciei algumas manobras, contraindo o diafragma da criança e não obtive resposta. Deitei essa criança sobre minha perna esquerda, de bruços, e comecei a dar tapas na escápula, até que a bala se desprendeu e ela voltou a respirar", disse.





"Temos que estar preparados para qualquer situação e dar uma resposta positiva para a população. Deus me colocou no local certo e na hora certa para que eu salvasse aquela criança", enfatizou o PM.





Após o salvamento, a criança ainda aproveitou para tirar uma foto sobre uma moto da PM.





Iago Almeida / Especial ao EM