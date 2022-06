Tupaciguara: telão de 300kg cai e fere 5 pessoas em aniversário da cidade

Telão que cedeu tem cerca de 300kg (foto: Reprodução/Redes sociais)

Os casos mais graves foram de uma assessora da comunicação da Prefeitura e do tenente coronel Vanderlan Alves Gomes, que é o comandante do 53º Batalhão da Polícia Militar. A unidade fica em Araguari e tem em sua área de atendimento a cidade de Tupaciguara. Os dois feridos foram transferidos para Uberlândia. O militar está em um hospital privado e a servidora está no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ambos foram atendidos conscientes e orientados, antes de serem levados para os hospitais da cidade vizinha.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e só com as investigações será possível saber como o telão cedeu.



