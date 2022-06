Cansado com gastança da esposa em jogo do bicho, homem chama a Polícia

Um idoso, de 78 anos, denunciou a própria esposa, de 77, à Polícia Militar (PM) de Uberaba, na noite de ontem (31/5), por ela realizar apostas em banca de jogo do bicho.

Após acionar os militares em sua residência, localizada no bairro Silvério Cartafina, ele disse que estava cansado dos gastos excessivos dela com o jogo. Em seguida, ainda conforme o registro policial, mostrou aos policiais 68 comprovantes do mesmo, todos pertencentes a ela, além de blocos de anotações com jogos do bicho, três cadernos com a contabilidade das apostas e ainda uma máquina de cartão de crédito/débito.