Moradores do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estão sem abastecimento de água desde a última sexta-feira (16/11). Quatro dias depois, registros de interrupção no fornecimento foram feitos em cinco vilas do aglomerado, nesta terça-feira (19/11). Entre os atingidos estão: Vila Fazendinha, Marcola, Novo São Lucas, Santana do Cafezal e Nossa Senhora de Fátima.





O abastecimento, segundo a Copasa, apresentou intermitências na região devido à necessidade de manutenção emergencial. A previsão era que o serviço fosse normalizado, de forma gradativa, durante a tarde desta quinta-feira. No entanto, até as 21h40 moradores da Vila Fazendinha, mesmo com os registros abertos, não tinham água nas torneiras.





Natali Neves, moradora da Vila Fazendinha, conta que o desabastecimento no Aglomerado da Serra faz parte da rotina. De acordo com ela, muitas pessoas possuem criações de galinha e porcos, além de cães e gatos, e, desde então, os animais têm tido pouco acesso à água.





“Está difícil demais. Não é a primeira vez que falta água aqui, sempre ficamos desabastecidos uma semana ou mais. Minha mãe tem diabetes, toma insulina, está com a glicose bem alta e não pode ficar sem comer e sem beber água”, desabafa Natali.





A moradora explica que ela e vizinhos entraram em contato com a Copasa para relatar a falha no abastecimento. Em resposta, a companhia informou que o sistema seria normalizado até às 18h, o que não aconteceu.





“Eu deixo aqui minha indignação, porque na hora de vir a conta ela está caríssima. Não vem barato. Espero que a Copasa se sensibilize com os moradores daqui porque a gente não tem uma gota d’água desde sexta-feira”, diz.





A reportagem entrou em contato com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) para um posicionamento sobre a falha na retomada do abastecimento na Vila Fazendinha e outras comunidades do Aglomerado da Serra, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.