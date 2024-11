O Corpo de Bombeiros informou no fim da tarde desta terça-feira (19/11) que retirou o corpo do padeiro Fabiano Antunes, de 30 anos, do Rio das Velhas. Ele estava no carro que caiu nas águas na madrugada do último domingo (17/11), na altura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fabiano retornava de uma festa com um grupo de amigos, que seguia em dois carros, quando um deles se envolveu no acidente. O padeiro estava sozinho no automóvel e despencou da chamada Ponte Velha, que passa sobre o rio. O carro afundou e foi levado pela correnteza.

Às 17h desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros informou que havia localizado Fabiano morto e preso às ferragens do veículo.

Diante da dificuldade de retirar o carro do rio, os bombeiros utilizaram um guincho de uma viatura da Polícia Militar e conseguiram trazer o veículo até a margem. O corpo foi resgatado por volta das 18h40, informou a corporação.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia