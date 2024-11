A necropsia do corpo de uma mulher que teria morrido de causas naturais levou à prisão do viúvo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Civil informou que lesões encontradas durante o exame no Instituto Médico Legal (IML) apontaram para o homem que, inicialmente, nem era suspeito da morte.





No último domingo (17/11), o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo homem para socorrer a esposa, no Bairro São Jorge. Contudo, os socorristas constataram a morte da mulher de 42 anos, acreditando se tratar possivelmente de morte natural, e encaminharam o corpo ao IML.





"Durante os trabalhos de necropsia, o médico legista constatou lesões internas e externas, inclusive com uma fratura no braço. Com o aprofundamento das verificações foi constatada uma costela quebrada, que perfurou o pulmão da mulher, causando a morte por hemorragia interna aguda", disse o delegado de Homicídios Carlos Fernandes, nesta terça-feira (19/11).





Em virtude de sinais de violência na vítima, o médico acionou os policiais da Delegacia de Homicídios, que procuraram o marido da vítima. Ele, que tem 34 anos, foi levado para uma unidade policial e, pressionado com o laudo da necropsia, acabou confessando o feminicídio.





O motivo seria uma suposta traição da esposa. Como eles haviam consumido drogas e álcool, iniciaram uma discussão que acabou com agressões do marido contra a esposa. Ele teria dados socos no tórax da mulher.

O investigado possui diversos registros criminais, inclusive por violência doméstica. Ele foi preso e encaminhado ao Presídio Uberlândia I, onde fica à disposição da Justiça.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia