Uma fábrica de pães na Região Nordeste de Belo Horizonte pegou fogo na tarde desta terça-feira (19/11). O local do incêndio é próximo à estação de metrô Minas Shopping, no cruzamento entre a Avenida Jornalista Nicolau Neto e a Rua Lauro Gomes Vidal, no Bairro Fernão Dias.





O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 15h, quando o local já encontrava-se envolto por uma grande quantidade de fumaça escura. Os funcionários evacuaram o local.

Grande quantidade de fumaça envolve o local Gladyston Rodrigues/EM

Segundo os militares, o fogo estava em grandes proporções e começou nos equipamentos e estrutura de produção de pães, concentrando-se na parte de cima da edificação.





De acordo com a corporação, as equipes conseguiram eliminar grande parte dos focos, mas uma fração da estrutura não resistiu ao calor e cedeu. Por causa disso, as chamas atingiram um local com óleo acumulado, espalhando o fogo para outras partes da fábrica.



Não há vítimas e nem previsão de encerramento da ocorrência até o momento.

Matéria em atualização

