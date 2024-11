Testemunhas informaram aos militares que o fogo teria iniciado na parte da frente do coletivo e rapidamente se alastrou

Um ônibus do transporte coletivo ficou totalmente destruído depois de pegar fogo em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (6/11). O veículo faz a linha 6820 (Recanto Verde/BH). A Cemig informou que 67 imóveis estão sem energia.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 17h30 e foi até a Avenida Antônio Martins, na entrada do Bairro Recreio do Retiro, onde o ônibus estava em chamas.

Testemunhas informaram aos militares que o fogo teria iniciado na parte da frente do coletivo e rapidamente se alastrou. Todos os ocupantes conseguiram descer antes que o incêndio atingisse o interior do ônibus. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

"A Cemig também foi solicitada ao local, uma vez que o fogo atingiu a rede elétrica", informou a corporação. À reportagem, a companhia de energia disse que 67 clientes ficaram sem luz. Nesse sentido, uma equipe trabalha no local para restabelecer o serviço, o que deve acontecer ainda na noite desta quarta-feira.