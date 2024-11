Uma moça, de 18 anos, foi assassinada com tiros na cabeça em uma rua do bairro Dandara, na divisa das regionais Pampulha e Venda Nova de Belo Horizonte. O caso foi registrado no fm da tarde dessa terça-feira (5/11).





Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da jovem relatou que a vítima estava em casa com ela quando decidiu sair. Minutos depois, a mulher recebeu uma ligação informando que a irmã foi assassinada.

Testemunhas afirmaram que a mulher andava em via pública quando um homem se aproximou dela a chamando pelo nome. A vítima atendeu e o indivíduo fez os disparos. Depois do crime, ele fugiu e ainda não foi identificado.





A perícia foi acionada e o corpo da jovem foi removido para o IML. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil.