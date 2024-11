Um homem de 56 anos, condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha no Paraná, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (4/11), informou a instituição policial nesta terça-feira (5/11).

A prisão ocorreu no fim da manhã, quando o homem chegava em casa, no Bairro Roosevelt. Ela decorre de um pedido de apoio da Justiça paranaense, que havia recebido informações sobre a residência do foragido em Uberlândia. Na cidade, ele vivia com uma nova família e trabalhava como vigilante.

“A identificação do homem foi facilitada por uma cópia de sua carteira de identidade, emitida há 36 anos”, explicou a PCMG.

Sentenciado a 20 anos de prisão, o homem cometeu o crime contra a filha quando ela tinha 12 anos. Ela foi estuprada ao menos cinco vezes, afirma a PCMG. A denúncia à polícia foi feita pela ex-esposa e mãe da criança. A dinâmica do estupro e ano em que eles ocorreram não foram informados.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi levado ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia