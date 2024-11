O motociclista Jacó Deijumar Júnior Jesus da Silva, de 22 anos, morreu na manhã desta terça-feira (5/11) ao bater de frente contra um poste. O acidente aconteceu na Avenida Vilarinho, na altura do número 5.011, na entrada do Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais, o jovem é morador do Bairro Letícia e dirigia sem capacete em alta velocidade. Ele completaria 23 anos em dezembro.

O registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), informa a morte foi confirmado pelo Samu e a causa presumida seria a falta de atenção. Uma testemunha afirmou que viu a motocicleta em alta velocidade, quando o jovem perdeu o controle e beteu no poste da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O perito que compareceu ao local do acidente encontrou sete microtubos com substância esbranquiçada semelhante a cocaína nos bolsos do homem. O material foi recolhido e será examinado pelo Instituto de Perícia.

Ainda segundo a PM, a moto estava com documento irregular, com licenciamento de 2021. O motociclista também era inabilitado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o boletim de ocorrência, há o risco de queda do poste na avenida, que está bloqueada no trecho. A Cemig já mandou uma a equipe para o avaliar a situação no local.