Um homem, de 40 anos, dormiu ao volante e bateu contra uma árvore na Avenida Pedro II, altura do bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (5/11).





Segundo informações da Polícia Militar, o motorista ficou preso às ferragens e não tinha sintomas de embriaguez. Ele relatou para os militares que bateu contra a árvore depois de dormir no volante.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima de dentro do veículo. Ele foi socorrido com suspeita de fratura em uma das pernas e com dores de cabeça.

Ele foi repassado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital.





A faixa junto ao canteiro central no sentido Anel Rodoviário está fechada para atendimento da ocorrência. Agentes da BHTrans estão no local e sinalizaram o trânsito.

