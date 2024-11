A Polícia Civil procura o suspeito de assassinar um homem de 40 anos, dono de uma casa de festas em Uberaba. O crime aconteceu na tarde da última sexta-feira (1/11), no bairro Alfredo Freire, onde fica a casa de festas da vítima.





Segundo relato da esposa do empresário aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o marido recebeu um contato via Whatsapp de um suposto cliente que desejava reservar o salão de festas. Depois da troca de mensagens, vítima e suspeito combinaram de se encontrar para conhecer as instalações.





No entanto, após o horário combinado com o suspeito, a vítima não atendeu mais ligações da esposa e seu celular sinalizou como desligado.





A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou para o registro da PM que foram identificadas quatro perfurações de bala no corpo da vítima, sendo três na cabeça e uma na mão esquerda. A perícia também declarou que o crime ocorreu entre 16 e 17h.





Suposto latrocínio





Segundo relatos de familiares e amigos para a PM, a vítima saiu de casa com o celular, corrente de ouro e uma pulseira de ouro. Nenhum desses itens foram encontrados.





Já o carro do empresário foi encontrado aberto e estacionado em frente a casa de festas, que estava trancada com um cadeado pelo lado de fora. Foram localizados com a vítima R$ 309 em dinheiro e R$ 2,75 em moedas.

