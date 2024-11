Uma mulher, de 51 anos, foi agredida na cabeça com um machado enquanto caminhava na calçada da rua onde morava na tarde desse domingo (3/11), no bairro Pirajá, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima andava na rua de casa quando um homem, de 31 anos, saiu de sua residência com um machado, já dizendo que a mulher iria morrer.

O homem desferiu o golpe na cabeça da mulher, que conseguiu amortecer parte da força da machadada com a mão. Na sequência, os dois caíram no chão. Quando os vizinhos perceberam a tentativa de homicídio, gritaram com o homem e ele fugiu.

Os moradores que flagraram a agressão repassaram informações sobre as vestimentas do agressor e os militares rastrearam o homem, que corria com o machado na mão. Reconhecido pela vítima, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil Leste.

De acordo com o relato da mulher, o homem sempre a xinga, ameaçando ela e sua irmã de morte.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens, com ferimentos na mão e na testa. Quando liberada, ela foi para a delegacia acompanhar a ocorrência.