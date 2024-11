A segunda-feira (4/11) em Belo Horizonte será de céu nublado com possibilidade de chuva com raios a qualquer hora, com rajadas de vento ocasionais. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,2 ºC e a máxima pode chegar aos 27 ºC. A umidade relativa mínima do ar em BH fica em torno de 70% à tarde.

Na maior parte de Minas Gerais, o dia deve ficar nublado durante todo o dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuvas isoladas em todas as regiões do estado.

O céu se manterá parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Central, Noroeste, Oeste e Sul/Sudoeste. Na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o céu deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já nas demais regiões do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Ainda segundo o órgão, a temperatura no estado deve se manter estável, com a mínima de 13 °C e máxima de 34 ºC.

