Os portões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram fechados às 13h no horário de Brasília. Na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc Minas), na Região Noroeste de Belo Horizonte, um dos locais de prova da avaliação, Felipe Silva, de 28 anos, foi um dos que não conseguiram entrar.









Por um minuto e alguns segundos, o sonho de cursar engenharia mecânica vai ter que esperar mais um ano. “Eu saí do Bairro Nazaré (Região Nordeste) às 12h20, mas teve um acidente no caminho e eu infelizmente não consegui chegar. Eu me programei para chegar com antecedência, mas independente do percurso a gente não pode desistir”, conta.





Essa não é a primeira vez que Felipe tenta uma graduação. “Eu comecei a estudar, mas tive problemas familiares. Quando voltei, comecei a cursar matemática, mas tive os mesmos problemas. Hoje trabalho como encarregado de obras”, relata.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) são mais 200 mil mineiros participando da avaliação neste domingo (3/11), entre os quatro milhões de brasileiros. No primeiro dia de exame, os estudantes farão 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação.