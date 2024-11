Muitos estudantes entram na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), no Bairro Coração Eucarístico, para fazer as provas do Enem

Os portões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já foram fechados em todo país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) são mais 200 mil mineiros participando da avaliação neste domingo (3/11), entre os quatro milhões de brasileiros. No primeiro dia de exame, os estudantes farão 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Antes de entrar no local de prova, Cristiane Oliveira, de 42 anos, contou que veio buscar o sonho de ser médica e estudar em uma instituição federal. “Eu fiz o Enem pela primeira vez aos 18 anos, mas não pude estudar, tinha que ajudar meus pais em casa”, conta.

Cristiane Oliveira Jair Amaral/EM/D.A.Press





Mãe de um adolescente de 19 anos, ela trabalha em uma farmácia e atua também como massoterapeuta. Para ela, a experiência trouxe tranquilidade. "Eu não estudei. Tudo que a gente aprende fica guardado no subconsciente. Eu estou muito tranquila e tenho fé que vai dar tudo certo", diz.







Já Sandra Fernandes Lemos é mãe de uma adolescente de 17 anos, que tenta a prova pela primeira vez para disputar uma vaga no curso de administração de empresas. “Eu vim acompanhá-la e vou ficar até o final. Ela fez curso aos sábados, a escola ajudou muito e ela tirou boas notas. Estou ansiosa, mas vai dar certo”, conta.

Sandra Fernandes Jair Amaral/EM/D.A.Press







Bruna Moselli, de 18 anos, tenta o Enem pela segunda vez e quer cursar medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. "Eu estudei on-line, não é nada parecido com estudar na escola, porém, eu gostei. Eu descobri esse ano que queria medicina, mas não queria aceitar porque achava que não era capaz. Se não der certo esse ano, tudo bem, aí eu posso tentar outras faculdades no interior", relata a jovem.





Entre os mistérios da prova, a temida redação é objeto de especulação entre os participantes. “Eu acho que vai ser algo voltado para o social ou meio ambiente”, aposta Bruna.

Bruna Moselli Jair Amaral/EM/D.A.Press





Para Lucas Grossi, de 18 anos, o tema será relacionado a tecnologia. "Eu não arriscaria nada que envolvesse gênero porque já foi ano passado", especula o estudante.





Grossi quer cursar engenharia mecânica ou aeroespacial na UFMG. "Eu estudei na escola mesmo, estou terminando a terceira série. Estou um pouco ansioso, mas faz parte. Esse ano eu me empenhei e progredi muito", afirma.





Os portões foram abertos às 12h e fechados às 13h (de Brasília). O exame começa às 13h30. O candidato pode sair sem o caderno de questões a partir das 15h30, já a saída com o caderno de questões só será permitida a partir das 18h.

O término da prova no primeiro dia é às 19h, e às 18h30 no segundo dia.





O que trouxeram





Jenifer Resende, de 18 anos, quer uma vaga no curso de medicina. Para as mais seis horas de prova, a estudante trouxe um reforço especial além da garrafa de água. “Eu trouxe castanhas, me ajuda com o nervosismo. Também trouxe barrinhas de proteína”, conta.

Alice Gonçalves e Jenifer Resende Jair Amaral/EM/D.A.Press

Alice Gonçalves, de 18 anos, também sonha em ser médica e trouxe chocolate como ingrediente especial para a concentração na hora do exame. “Me ajuda a acalmar e ficar tranquila”, explica.