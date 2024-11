O Enem 2024 acontecerá nos dias 3 e 10/11, com aproximadamente 4,3 milhões de inscritos em mais de 10 mil locais de prova em 1.753 municípios brasileiros

Minas Gerais registrou 136 mil estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O quantitativo é quase o triplo do registrado em 2023, quando 47 mil alunos realizaram inscrição.



Para aumentar o engajamento dos estudantes, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) implementou ações ao longo do ano, como, por exemplo, a aquisição da Plataforma Enem MG, que alcançou recentemente 1 milhão de acessos.



Outra ação foi o incentivo à obtenção do Cadastro de Pessoa Física (CPF), um passo essencial para a inscrição no exame. “Além disso, o governo oferecerá suporte financeiro para o transporte de alunos que precisam viajar para outras cidades para realizar a prova, garantindo que a falta de recursos não se torne um obstáculo”, disse o governo.



Em maio e outubro deste ano, a SEE/MG aplicou dois simulados para ajudar os estudantes a se familiarizarem com o formato do exame. Aproximadamente 150 mil alunos participaram dos testes, que contaram com correções feitas por inteligência artificial. “A porcentagem de estudantes que alcançaram notas suficientes para ingresso em universidades públicas saltou de 60% para 70%”, afirmou o governo.



O Enem 2024 acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro, com aproximadamente 4,3 milhões de inscritos em mais de 10 mil locais de prova em 1.753 municípios brasileiros. No primeiro domingo, os candidatos responderão a 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas e redação. No segundo domingo, será a vez de 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.



Os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h. A prova começará às 13h30. Os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição. Recomenda-se que os candidatos simulem o percurso até o local para evitar imprevistos.

