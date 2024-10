O Enem 2024 está se aproximando! Marcado para os dias 3 e 10 de novembro, ele continua sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Com milhões de estudantes competindo por suas tão sonhadas vagas em universidades públicas e privadas, é preciso estar preparado para enfrentar esse desafio.

Novidades no Enem 2024: o que realmente muda?

Apesar das discussões e especulações, a principal novidade do Enem 2024 é que ele seguirá o mesmo formato dos anos anteriores. Durante algum tempo, houve expectativas de que o exame sofreria grandes mudanças para se alinhar ao Novo Ensino Médio, com mais ênfase nas áreas de conhecimento escolhidas pelos alunos.

Contudo, essa reformulação foi adiada, e o Enem 2024 continuará no formato tradicional.

A notícia pode decepcionar quem esperava por uma prova mais moderna e ajustada às novas diretrizes educacionais, mas também traz alívio para muitos alunos que já vêm se preparando há meses para enfrentar o formato conhecido do exame. Isso significa que o tempo de estudo não foi em vão, e quem focou em simulados e na estrutura tradicional ainda está no caminho certo.

Formato tradicional mantido: o que esperar nas provas?

O formato do Enem deste ano mantém a mesma estrutura que os estudantes estão acostumados: 180 questões objetivas, divididas em quatro áreas de conhecimento, e uma redação. A prova será aplicada em dois domingos consecutivos, dias 3 e 10 de novembro.

Primeiro domingo (3 de novembro)

Os candidatos responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

Essas três partes do exame costumam testar habilidades diversas, exigindo interpretação de textos, domínio da norma culta da língua portuguesa, e conhecimentos de história, geografia, filosofia e sociologia.

Segundo domingo (10 de novembro)

Será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Aqui, os estudantes precisarão demonstrar sua compreensão de conteúdos de física, química, biologia e, claro, matemática.

Com isso, os alunos já sabem o que esperar: uma maratona de provas que exigem preparo técnico e emocional. A redação, como sempre, terá grande peso na nota final, por isso é essencial treinar bastante para escrever textos coesos, claros e argumentativos.

Mas não teríamos um novo formato em 2024?

Sim, muitos esperavam que 2024 fosse o ano de uma grande virada no Enem. O Novo Ensino Médio, implementado gradualmente no Brasil nos últimos anos, trouxe consigo uma nova proposta para a estrutura do exame. A expectativa era que, já em 2024, o Enem tivesse mudanças significativas, como a inclusão de questões discursivas e uma maior ênfase em áreas de conhecimento específicas, escolhidas pelos próprios estudantes, dentro dos itinerários formativos.

Porém, essas mudanças foram adiadas para 2025. O Ministério da Educação (MEC) decidiu que era necessário mais tempo para que escolas, professores e estudantes pudessem se adaptar de forma mais adequada ao novo modelo. A transição para um formato mais flexível e alinhado às diretrizes do Novo Ensino Médio, portanto, foi postergada, para dar mais tempo de preparação a todos os envolvidos.

Como o Colégio e Pré Vestibular Determinante pode ajudar?

Ex-alunos do Colégio e Pré-vestibular Determinante aprovados em medicina Nicácios

A preparação para o Enem exige foco, disciplina e orientação adequada. No Colégio e Pré Vestibular Determinante, os alunos encontram não apenas um conteúdo atualizado e professores especialistas, mas também um acompanhamento de perto para maximizar seu desempenho nas provas.

Com simulações regulares do Enem, materiais didáticos alinhados às exigências do exame e um suporte individualizado, a instituição oferece o que há de melhor para que cada estudante tenha sucesso na busca pela sua vaga nas melhores universidades do país.

