Para ajudar os estudantes às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das etapas mais importantes para os jovens brasileiros que almejam ingressar no ensino superior, o Estado de Minas traz tudo o que é preciso saber para não ter problema na hora da prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) são mais de 4 milhões de pessoas inscritas para o exame no país e mais de 200 mil só em Minas Gerais.





Datas das provas

Provas serão realizadas nos próximos domingos, 3 e 10 de novembro.





Local de Prova

O primeiro passo é saber seu local de prova no “Cartão de Confirmação de Inscrição", disponível na “Página do Participante” no site oficial do Inep (https://enem.inep.gov.br/ participante/#!/), com o login único da plataforma gov.br.

Por ele é possível encontrar informações sobre o número de inscrição, data, horário e local de prova. Apesar de o documento não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo nos dias de exame. Caso o inscrito não lembre a senha da conta cadastrada no gov.br, é possível recuperá-la.

Dá para mudar o local de prova?

Não é possível alterar o local de prova indicado pelo Inep. O local designado em cada cartão de confirmação é insubstituível. A indicação leva em consideração a proximidade da residência do estudante. Em cidades pequenas, o endereço é nas regiões centrais para melhor acesso.

O que levar?

Embora não seja obrigatória a apresentação do Cartão de Confirmação de Inscrição, outros itens são indispensáveis nos dias de prova:

Documento de Identificação original e com foto. (Caso o RG tenha sido roubado, o candidato deve levar o Boletim de Ocorrência no dia da prova).

Caneta, obrigatoriamente preta e fabricada em material transparente.





Lanches

A prova tem cinco horas e meia de duração no primeiro dia e cinco horas no segundo. É permitida a entrada dos candidatos com lanches e água nos locais de prova, desde que em garrafa transparente e sem rótulo. A recomendação é de comidas leves e de fácil manuseio.



Roupa

O edital do Enem não traz nenhuma restrição e/ou proibição quanto à vestimenta. A recomendação é de trajes leves e confortáveis.



O que não pode levar?

Alguns itens não entram na sala de prova:





Óculos escuros, boné, chapéu, tiaras, gorros e qualquer outro acessório na cabeça.



Material escolar, como lápis e borracha



Calculadora, agenda eletrônica, tablet, ipod, gravador, pen drive, smartwatch, receptores e transmissores de dados e mensagens.

Celular

O uso de aparelhos eletrônicos é proibido. O candidato pode levar, mas não poderá utilizá-lo dentro dos locais de prova, e, durante o exame, o aparelho será embalado pelo fiscal (antes de embalar o aparelho é fundamental que o candidato coloque o celular no silencioso ou desligue, pois se o dispositivo embalado emitir algum som durante a prova, a consequência é a desclassificação).



Horários

Todo ano as expectativas são grandes para os famosos “atrasados do Enem”. Os participantes têm uma hora para acessar os locais de prova. Para não fazer parte desse grupo, atenção aos horários:

Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h (de Brasília).

O exame começa às 13h30.

O candidato pode sair sem o caderno de questões a partir das 15h30, já a saída com o caderno de

questões só será permitida a partir das 18h.

O término da prova no primeiro dia é às 19h, e às 18h30 no segundo dia.

Trânsito

Para atender aos usuários que farão o exame em Belo Horizonte, os trens do Metrô BH terão um intervalo menor entre as 10h30 e 13h. Segundo a concessionária, o intervalo entre os trens será de 10 minutos. O intervalo entre os trens no dia 10 de novembro, quando ocorrerá a segunda prova do Enem, ainda será divulgado.



A ampliação da oferta de linhas de ônibus ainda será divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2023, foram reforçados os quadros de horários de 52 linhas de ônibus, incluindo 16 que não operam aos domingos.

Vale lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou, em 18 de outubro, a proibição de eventos nos dias de prova do Enem para assegurar a tranquilidade e o silêncio dos participantes. Segundo a PBH, a determinação também assegura a manutenção de boas condições no trânsito para acesso aos locais de provas.





Formato do Enem

Em março de 2022 o Ministério da Educação (MEC) apresentou oficialmente a proposta de um novo formato do Enem para se adaptar à reforma do ensino médio. Mas o cancelamento dessa nova versão do Enem ocorreu em agosto de 2023. O Enem deste ano acontece no formato tradicional.

No primeiro dia (3/11) os candidatos responderão a 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira - inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia); e a redação (o tema só é revelado durante a prova e o candidato deve produzir um texto dissertativo-argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão de 7 a 30 linhas).

Já no segundo dia (10/11) são 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza (física, química e biologia).

Redação

Como é impossível ter certeza do tema da redação antes do dia do exame, professores de colégios e cursinhos preparatórios começam suas apostas para ajudar os candidatos a terem uma breve ideia do que esperar. Os temas necessariamente relacionam assuntos de interesse público e, principalmente, temas da atualidade. Como por exemplo o uso de celulares nas escolas, saúde mental de crianças e adolescentes.



Uso do banheiro

A partir das 13h (horário de Brasília), a ida ao banheiro será permitida desde que o participante esteja acompanhado do fiscal.





Declaração de comparecimento

O Inep disponibilizará a Declaração de Comparecimento no endereço enem.inep.gov.br/participante, mediante informação de CPF e senha. O participante interessado deverá apresentar, antes de ingressar na sala, a declaração impressa ao chefe de sala, em cada dia de provas, para confirmação de sua presença no exame e, posteriormente, guardá-la no envelope porta-objetos. O Inep não disponibilizará a Declaração de Comparecimento e o Cartão de Confirmação de Inscrição após a aplicação de cada dia de provas.

Participantes treineiros

Ser treineiro no Enem é uma opção para quem ainda não finalizou o ensino médio, mas gostaria de ter uma ideia de como é o funcionamento do exame. O Inep define como "treineiro" o participante que concluiu o ensino médio após o ano letivo de 2024, não esteja cursando e não concluiu o ensino médio.

O participante é submetido às mesmas regras que os demais candidatos, apenas à divulgação dos resultados, que, por serem para fins de autoavaliação de conhecimentos, são divulgados 60 dias após a divulgação dos resultados do Exame.

O MEC não produz provas especiais para treineiros, o exame é igual para todos os candidatos. A ideia é que os treineiros realizem a prova pela experiência e prática social.

Ausência

O não comparecimento às provas nas datas e nos horários informados pelo Inep caracterizará ausência do participante, não havendo segunda oportunidade para a realização das provas.

Motivos de eliminação do Enem

Permanecer no local de provas sem documento de identificação válido.

Desrespeitar e/ou descumprir as orientações da equipe de aplicação e as regras contidas no Edital, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de provas.



Não permitir que os materiais usados para realização da prova, como máquina de escrever em braile, lupas, canetas especiais ou caneta fabricada em material transparente com tinta colorida sejam vistoriados pelo chefe de sala.



Iniciar as provas antes das 13h30 (horário de Brasília) ou da autorização do chefe de sala.



Deixar fora do envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala, ao ingressar na sala de provas, Declaração de Comparecimento impressa, óculos escuros e artigos de chapelaria, outro material escolar que não seja a caneta de material transparente, anotações, protetor auricular, relógio e quaisquer dispositivos eletrônicos, inclusive garrafa/copo digital



Portar armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos no art. 6º da Lei n.º 10.826, de 2003.



Recusar-se, injustificadamente, a realizar a identificação especial.



Se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do exame.



Utilizar, ou tentar utilizar, meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do exame.



Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame.



Receber, de qualquer pessoa, informações referentes ao conteúdo das provas.

Registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no exame.



Levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas e/ou utilizar drogas ilícitas e/ou cigarro, inclusive eletrônico, bem como outros produtos derivados do tabaco, no local de provas

Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13h (horário de Brasília), sem o acompanhamento de um fiscal.



Ausentar-se da sala de provas, em definitivo, antes de decorridas duas horas do início das provas.



Realizar anotações no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do exame antes de autorizado o início das provas pelo chefe de sala.

Realizar anotações em outros objetos, partes do corpo ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.



Comunicar-se ou tentar comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja o chefe de sala ou o fiscal, a partir das 13h.



Destacar página ou parte do Caderno de Questões e/ou da Folha de Rascunho.



Ausentar-se da sala com o Cartão-Resposta/Folha de Redação ou qualquer material de aplicação, com exceção do Caderno de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término do Exame.



Recusar-se a entregar ao chefe de sala o Cartão-Resposta/Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho após decorridas 5 horas e 30 minutos de provas no primeiro dia e 5 horas de provas no segundo dia, salvo nas salas com tempo adicional.

Quando é possível pedir a reaplicação da prova



É possível pedir reaplicação da prova em casos específicos ocasionados por problemas logísticos durante a aplicação. O participante que alegar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não concluir as provas ou precisar ausentar-se do local de provas não poderá retornar à sala de provas para concluir o exame e não poderá solicitar a reaplicação.





O participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma doença infectocontagiosa listada no edital, na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas, poderá solicitar a reaplicação do exame por meio da Página do Participante. Os casos serão julgados, individualmente, pelo Inep.

São considerados problemas logísticos, para fins de reaplicação, fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

A aprovação ou a reprovação da solicitação de reaplicação deverá ser consultada pelo endereço enem.inep.gov.br/participante.

Quando sai o gabarito

Segundo o edital do Enem 2024, o gabarito oficial do exame vai ser divulgado em 20 de novembro.

Quando saem as notas

O resultado do Enem deve ser divulgado em de 13 janeiro de 2025, na Página do Participante do Inep.

