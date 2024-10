Datas dos jogos da final da Copa do Brasil e das provas do Enem coincidiram e podem afetar candidatos de BH e Rio de Janeiro

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 representam um momento de extrema pressão na vida de milhares de jovens pelo Brasil. Este ano, alunos de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro podem ter que lidar com mais uma variável: os jogos da final da Copa do Brasil.





Em janeiro deste ano, a CBF divulgou o calendário da competição, incluindo as partidas de ida e volta da decisão, marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, às 16h. Em maio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o cronograma do Enem, com a aplicação do exame para os mesmos dias, entre 12h e 19h, no primeiro dia, e 18h30, no segundo.





Os times que disputam o título são Atlético e Flamengo, que têm grandes torcidas. Isso levou à preocupação com o barulho que as partidas, em especial em BH e no Rio, podem gerar nas duas capitais dada a importância do título para as equipes e torcedores.

Eventos proibidos

No último dia 18, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou a proibição de eventos nos dias de prova para assegurar o silêncio e a tranquilidade para os participantes.

De acordo com o documento, foi considerada a importância do vestibular e o comprometimento do município em garantir que a cidade proporcione aos participantes as melhores condições, especialmente quanto ao deslocamento da população até os locais das provas e evitando ruídos excessivos nas proximidades.

Procurada pela reportagem, a PBH afirmou que o decreto não afeta jogos de futebol, uma vez que os estádios já possuem licenciamento para as atividades esportivas, e que "a portaria se refere apenas às atividades que necessitam de autorização como evento na cidade".





Pedidos de alteração dos jogos

Na última semana, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a revisão das datas dos jogos. Na nota, o órgão reconheceu a “relevância” de ambos os eventos, mas disse acreditar que a coincidência de datas “pode acarretar dificuldades logísticas para os participantes do exame, como congestionamentos e agitação de torcedores”.





“Podem ocorrer ainda dificuldades quanto à frequência, se o estudante preferir terminar mais cedo a prova para ir ao jogo ou até mesmo optar por não participar do Enem”, diz o documento.





Professores, pais e responsáveis também buscam uma alternativa para o impasse. Um professor da rede particular de BH que não quis se identificar enviou cartas para a CBF e para o Inep solicitando a mudança do horário da decisão para as 19h30, a fim de não atrapalhar o desempenho dos candidatos.

“Uma pessoa próxima a mim teve uma experiência anterior a qual o Enem coincidiu com dia de jogo. Foguetório, gritaria e buzinaço atrapalham, né? É um momento importantíssimo na vida da pessoa, que está estudando o ano inteiro e, na hora da prova, fica aquele barulho inadequado que atrapalha”, declarou.





O professor de física Beto Andrade, que leciona em colégios e em cursinhos, relata que os alunos têm reclamado ostensivamente sobre a coincidência de datas, seja por não querer perder o jogo, seja por ser prejudicado com a logística ou barulho durante a prova. Ele também enviou uma carta à CBF expressando “descontentamento com a insensibilidade” da organização em ignorar os milhões de inscritos.





“Além de influenciar diretamente o psicológico do vestibulando, que não poderá acompanhar dois dos mais importantes jogos de futebol do ano, atrapalha toda a logística de prova, um trânsito que precisa deslocar quase 80 mil torcedores para o Maracanã e quase 50 mil torcedores para a Arena MRV”, diz a mensagem de Beto para CBF. “O torcedor e/ou estudante merece mais importância nas decisões”, finaliza.





Ansiedade em jogo

Além de questões relacionadas ao trânsito e ao barulho, outro ponto importante é a ansiedade dos torcedores de Atlético e Flamengo. Em caso de comemorações, eles podem dispersar a atenção ou ficar ansiosos imaginando se seus times estão ganhando ou perdendo.





Um desses alunos é o atleticano Bernardo Campos, de 18 anos, que vai prestar o vestibular para o curso de direito. Ele tem o costume de acompanhar todos os jogos do Atlético no estádio ou pela TV.





O jovem, que faz cursinho desde o início do ano, contou que ficou chateado quando viu que o jogo do título iria cair no mesmo dia do vestibular. Apesar da paixão pelo futebol, a responsabilidade com o futuro falou mais alto e ele vai tentar focar toda sua atenção na prova. Entretanto, não descarta a possibilidade de se prejudicar caso ouça alguma comemoração de gol.





“Isso pode tirar minha atenção na hora da prova e ficar pensando no jogo que tá acontecendo. Mas o jogo não vai impactar muito na minha vida, então é mais importante tentar focar na prova. Espero que mudem o horário”, diz Campos.





Ao Estado de Minas, a CBF informou que, até o momento, não há previsão de alteração da data ou horário das partidas.

