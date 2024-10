Metrô de BH terá alteração na circulação no primeiro dia de prova do Enem 2024

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será realizado no domingo (3/11). Para atender os usuários que farão o exame em Belo Horizonte, os trens do Metrô BH terão um intervalo menor entre 10h30 e 13h.

Segundo a concessionária, o intervalo entre os trens será de 10 minutos. O objetivo é garantir a continuidade das melhorias na rede aérea, sem comprometer o atendimento aos usuários que precisam chegar aos locais de prova com tranquilidade e segurança.

O intervalo entre os trens no dia 10 de novembro, quando ocorrerá a segunda prova do Enem, ainda será divulgado.

No sábado (2/11), as obras de revitalização da rede aérea do sistema terão continuidade. Durante todo o dia, das 5h15 às 23h, o intervalo entre as composições será de 20 minutos. As intervenções incluem a substituição de chaves seccionadoras de energia, fios e postes de sustentação.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia